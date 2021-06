Diana Matei și SHIFT lansează „Minte-mă” Diana Matei colaboreaza in premiera cu SHIFT și lanseaza „Minte-ma”, o piesa ce scoate in evidența momentele dificile dintr-o relație și felul in care fiecare accepta anumite situații delicate. Compus de catre artista alaturi de Shift, Șerban Cazan, Marian Cleante și Cristi Pașcu, „Minte-ma” este un single ce scoate la suprafața prin muzica lucrurile de care suntem capabili atunci cand iubim, printre ele fiind și acceptarea minciunii. „Minte-ma, da’ minte-ma ca știi ca-mi place rau/ Minte-ma ca eu nu mint ca mor de dorul tau” sunt versurile prin care Diana, in rolul femeii care iși așteapta iubirea,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Matei colaboreaza pentru prima data cu SHIFT și lanseaza „Minte-ma”. Compus de catre artista alaturi de Shift, Șerban Cazan, Marian Cleante și Cristi Pașcu, „Minte-ma” este un single ce scoate la suprafața prin muzica lucrurile de care suntem capabili atunci cand iubim, printre ele fiind și acceptarea…

- Dupa ce ne-a plimbat prin univers cu „Nave Spațiale”, MIRA prezinta „Zi Merci”, ultima poveste muzicala ce se regasește pe primul album din cariera al artistei. Lansat la inceputul primaverii atat fizic cat și online, „MiraDivina” este un material discografic personal ce culege experiențe reale imparțite…

- „Sentimente” este cadoul muzical pe care Olga Verbițchi l-a pregatit pentru fani de ziua ei. Compus de catre Mircsov Delia alaturi de Ioana Ignat, Bodarev Dumitru și Cornel Ursache, „Sentimente” este o piesa pentru toți cei care au cunoscut primii fiori ai iubirii. „Dragostea ta imi da puterea, cand…

- Andreea D și BoyFlow colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Zuli Zuli”, un single numai bun de ascultat, cu iz de vara și cu un vibe fresh ce te indeamna sa traiești fiecare clipa cu zambetul pe buze. Compus de catre Silviu Paduraru alaturi de Dragoș Damsa, Emanuela Oancea și Alin Tiganus in studiourile…

- Imnul oficial al turneului final al Campionatului European, compus de DJ-ul olandez Martin Garrix, va fi lansat pe 14 mai, a anuntat artistul pe retelele de socializare, potrivit lesoir.be. Imnul va avea un puternic accent irlandez, cu fragmente din compozitii ale lui Bono si The Egde de la…

- Luna martie este plina de surprize, iar Mario a calatorit pana pe Luna in cel mai nou clip al sau și are un mesaj pentru toți cei care au inimile frante: „Adu-mi Soarele”. Compusa de catre artist alaturi de Șerban Cazan, Emilian Nechifor și Gabriel Stanoiu in studiourile HaHaHa Production, piesa este…

- Diana Matei a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația dintre ea și Marian Cleante. Cei doi se iubesc de peste 18 ani, perioada de timp in care au avut parte de momente prețioase, dar și de multe probleme de cuplu.

- E dimineața, ora 3! Așa spune Cally Roda in cel mai nou single al sau: „3 AM”. Compusa de catre Cally Roda impreuna cu LLP alaturi de Șerban Cazan și Gabriel Stanoiu, „3 AM” vine cu beat-uri fresh și o poveste despre cei care iubesc, insa se lasa purtați de gelozie și ajung sa treaca prin o mulțime…