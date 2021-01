Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere privata a fost oprita de politisti, duminica, dupa ce un tanar de 17 ani a sunat la numarul de urgente 112 si a anuntat ca este sechestat de trei persoane, intr-un bar din Timisoara. Politistii au dat amenzi de peste 27.000 de lei si au intocmit doua dosare penale.

- Un copil de 13 ani, din Timisoara, s-a spanzurat in camera sa, trupul neinsufletit fiind gasit chiar de tatal sau, politist local, cu care locuia. Politistii au deschis dosar penal, in acest caz, The post Un baiat de 13 ani, din Timisoara, a fost gasit spanzurat in camera sa appeared first on Renasterea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche – I.T.P.F. Timisoara au depistat doua familii de sirieni... The post Calauza arestata preventiv pentru trafic de migranti, in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii din Draganești-Olt au dat mai multe amenzi unor persoane care au participat la o inmormantare, fara respectarea masurilor de distanțare sociala. Imaginile de la inmormantarea la care erau circa 50 de persoane au fost gasite de polițiști pe o rețea de socializare, conform Mediafax. Conform…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara a raspuns cererii Libertatea și a explicat publicului cat anume ii revine din testele COVID recoltate la clinica privata Profilaxis SRL și prelucrate la spitalul public: statul a incasat 300.000 de lei pentru 6.000 de teste, adica 50 de lei pe test. Restul…

- Polițiștii și celelalte forțe de ordine care controleaza modul in care sunt respectate prevederile legii pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 aplica tot mai multe amenzi in fiecare zi celor prinși ca nu poarta masca in locuri aglomerate. In noaptea de sambata spre duminica…

- Un tanar de 25 de ani, din localitatea Tomnatic, judetul Timis, a fost atacat de socrul sau si de un baiat de 17 ani, cu parii, iar un adolescent de 13 ani l-a injunghiat de patru ori. Cei trei atacatori au fost retinuti pentru 24 de ore de politisti. Potrivit politistilor, tanarul de 25 de…

- Polițiștii au confiscat joi noua kilograme de canabis, in urma a 17 percheziții facute in județele Timiș și Caraș-Severin, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, anunța MEDIAFAX.Potrivit IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT Timisoara au facut joi 16 percheziții in județul Timiș…