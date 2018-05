Stiri pe aceeasi tema

- Un presupus membru al mafiei italiene 'Ndrangheta, care a fost arestat in martie in conexiune cu asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak, a fost extradat in Italia, a anuntat marti politia italiana, informeaza dpa. Antonio Vadala, 43 de ani, este anchetat la Venetia pentru trafic international…

- Politistii din Ilfov fac joi dimineata patru perchezitii in localitatea ialomiteana Movilita, in cazul mai multor furturi din autoturisme care au avut loc in zona Padurii Pustnicu, patru persoane fiind duse la audieri, informeaza news.ro. Perchezițiile au legatura cu cazul jafurilor de la Sinești.Suspectii…

- Incident șocant in București, miercuri seara. Un taximetrist l-a atacat cu sabia pe un administrator de bloc, in fața imobilului. Totul a pornit de la o cearta intre cei doi, care a degenerat ulterior. Polițiștii din Ilfov transmit ca au fost prinși doi suspecți, in acest caz.

- Poliția are in cercetare un caz mai puțin obișnuit, in care unul dintre asociații femeii de afaceri Luminița Ciobescu a depus plangere pentru furturi repetate de carne din depozitul frigorific pe care-l deține in hala de carne din Piața Centrala. Principalul suspect in dosar este fiul afaceristei, Bogdan…

- Evenimente groaznice petrecute in județul Argeș. Patru copii și o femeie au fost sechestrați și batuți de cel care trebuie sa ii protejeze. Barbatul, din comuna argeșeana Moșoaia, a ajuns sa fie audiat de polițiști.

- Principalul suspect in cazul de agresiune produs sambata dupa-amiaza intr-un mijloc de transport in comun, in Sectorul 6 al Capitalei, a fost retinut pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, au anuntat reprezentantii…

- Principalul suspect in cazul agresiunii produse sambata intr-un autobuz al liniei 178 din Bucuresti, unde un barbat a fost taiat la o mana cu un cutter, a fost prins in cursul serii, potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, citati de news.ro.Barbatul suspect are 41 de ani. "La…

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…