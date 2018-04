Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineti, peste 70 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, pun in aplicare 13 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Dambovita…

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza, marti dimineata, 6 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Mures si Constanta, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, sapte perchezitii domiciliare intr-un dosar privind fraude cu asigurari, 21 de persoane urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), descinderile au loc sub supravegherea…

- Politistii bucureșteni au efectuat 11 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Teleorman, Olt, Valcea și Ilfov. Persoanele vizate sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul fiind de 1.500.000 lei. ”Politisti din cadrul Directiei Generale…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare, in cursul acestei dimineți, 10 mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și in județele Ilfov și Giurgiu și ...

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Potrivit unui comunicat transmis…

- Politistii bucuresteni fac joi 10 perchezitii in Capitala, in Ilfov si in Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si de spalare a banilor cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei. “In cursul acestei dimineti, 15 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Opt perchezitii au loc miercuri in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice, implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comercializarii fructelor si legumelor.…