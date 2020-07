Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare miercuri dimineata 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor. "La acest moment, politisti din…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, marti, 28 de perchezitii, pe raza municipiului Targu Jiu, la sediile a 24 de agenti economici si domiciliile administratorilor intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1 milion lei, a informat…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au efectuat, astazi, 28 de percheziții, in Targu Jiu, la sediile a 24 agenți economici și domiciliile reprezentanților entitaților economice, intr-un…

- Ieri, 25 iunie și astazi 26 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu lucratori ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului de acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea, cu sprijinul jandarmilor…

- Un numar de 17 perchezitii au avut loc, joi dimineata, la 17 balastiere din judetele Arad si Bihor, fiind vizate societati comerciale care ar fi implicate in infractiuni de evaziune fiscala, noua persoane urmand sa fie audiate. Perchezitiile au fost efectuate de lucratori ai Serviciului de Investigare…

- Politistii din Alba fac marti dimineata 18 perchezitii in judetele Alba, Valcea, Sibiu si Gorj, la persoane banuite ca ar fi taiat fara drept arbori din fondul forestier national. Pentru acoperirea faptelor ar fi folosit avize de insotire false. Prejudiciu a fost estimat la peste 570.000 de lei. ”La…

- Politistii din Alba fac marti dimineata 18 perchezitii in judetele Alba, Valcea, Sibiu si Gorj, la persoane banuite ca ar fi taiat fara drept arbori din fondul forestier national, iar pentru acoperirea faptelor ar fi folosit avize de insotire false. Prejudiciu a fost estimat la peste 570.000 de lei.”La…

- Politistii au efectuat patru perchezitii domiciliare intr-un dosar in care efectueaza cercetari cu privire la conditiile de import si conformitatea unor camere de izolare biologica (izolete), importate de o firma din judetul Arges. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie…