- Intr-o scoala din comuna Dangeni, judetul Botosani doi baieti de clasa a VIII a s-au batut in fata clasei. Colegii au asistat neputinciosi la scenele de violenta extrema pe care nici macar profesorii nu le-au putut opri. Politia a deschis dosar penal

- Cara Delevingne, una dintre cele mai apreciate modele din lume, a vorbit deschis despre viața ei privata, dar și despre copilaria ei dificila, in timp ce a participat in emisiunea lui Bear Grylls, „Running Wild”. Celebrul model a marturisit ca se chinuie sa iși descopere identitatea, in special dupa…

- Aurelian Preda o considera mama lui de suflet, soldatul lui! Iar ea l-a iubit necondiționat și i-a fost alaturi, pana in ultimele clipe de viața! Femeia care a fost ca o a doua mama pentru Aurelia Preda s-a hotarat sa vorbeasca despre cea mai grea perioada din viața cantarețului, despre relația dintre…

- Adrian Mutu a vorbit despre episodul cu drogurile de la Chelsea, despre implicarea brutala a conducatorilor peste antrenorii din acte și a dezvaluit daca a simțit ca a fost blocat de Victor Pițurca sa-l depașeasca pe Hagi la goluri marcate pentru echipa naționala O noua ediție "Prietenii lui Ovidiu"…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, i-ar fi cerut lui Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, sa retina avioanele cu parlamentari la sol in ziua motiunii, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Cuc s-a conformat, dar s-a lovit de refuzul sefei TAROM, pe care apoi a dat-o afara. Intre timp, DNA a intrat…