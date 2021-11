Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a remizat contra Chindiei, 2-2, deși a jucat o repriza cu doi oameni in plus, iar dupa meci Daniel Pancu a fost deranjat de mijlocașul Chindiei, Marco Dulca (22 de ani). Marco Dulca, fiul lui Cristi Dulca, campion in 1999 cu Rapid alaturi de Daniel Pancu, a dorit sa vina la interviurile de la…

- Pe ce echipa a pus Gigi Becali ochii, in caz ca vinde FCSB. Patronul roș-albaștrilor a anunțat, mai in gluma, mai in serios, ca vrea sa vanda clubul suporterilor din Peluza Nord. El a cerut 10 milioane de euro, dar a spus ca va lua toți jucatorii cu el. Gigi Becali a și „ochit” alte […] The post Pe…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a postat, marti, un mesaj pe contul sau de Facebook, in care a ținut sa-i raspunda lui Gigi Becali, dupa ultimele declarații ale finanțatorului vicecampioanei en-titre a Romaniei. El ii reaminteste omului de afaceri intelegerea verbala si contractuala pe care…

- Violeta Alexandru, susținatoare a actualului președinte Ludovic Orban, acuza ca votul la congres nu a fost liber.„Oamenii au venit sa voteze liber , se uita o țara intreaga. Este un semnal foarte prost. Acest sentiment ca nu s-a votat liber m-ar ingrijora, unn partid care practica metode de constrangere…

- Echipa Noii Zeelande a castigat editia 2021 a competitiei emisferei sudice Championship Rugby, dupa ce a invins Africa de Sud, campioana mondiala, cu scorul de 19-17 (13-11), intr-un meci disputat la Townsville (Australia), transmite AFP. La 100-lea meci direct dintre cele doua forte ale rugby-ului…

- Atletii Madalina Florea si Viorel Palici au castigat, duminica, titlurile de campioni nationali la alergare montana pe distanta scurta, la intrecerile desfasurate la Campulung Moldovenesc. Madalina Florea (CSM Sighisoara) a fost intregistrata cu timpul de 1 h 12 min 03 sec 57/100, fiind urmata de…

- Aceasta este intrebarea dupa meciul cu Astra in care baieții lui Mihalcea au ratat cat pentru 3 jocuri, iar portarul giurgiuvean, Moroz, are probabil și acum dureri, la cate mingi l-au bombardat. Una peste alta, ne bucura faptul ca specialiștii fotbalului romanesc considera egalul scris de Astra in…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, ca nu i-a placut faptul ca antrenorul Edward Iordanescu a parut descurajat dupa ce echipa bucuresteana a pierdut derbiul cu CFR Cluj, scor 1-4, relateaza News.ro. "L-am pus pe Edi, am incredere in el, merg pe mana lui. Ce s-a intamplat aseara a…