Dezbatere publică organizată de Primăria Cugir privind Bugetul și Lista de Investiții pentru anul 2020 Bugetul si lista de investitii pe anul 2020 au fost prezentate astazi, in cadrul dezbaterii publice organizata astazi, in sala de sedinte a Primariei Cugir. Edilul, Adrian Teban, alaturi de Directorul Economic, Aurelia Hluscu au adus in atentia cetatenilor interesati, prezenti la dezbatere, principiile pe care a fost construit bugetul local si obiectivele propuse. Potrivit reprezentantilor administratie locale, bugetul pe anul 2020 va fi de trei ori mai mare decat cel de anul trecut, datorita fondurilor nerambursabile alocate de U.E pentru derularea celor opt proiecte europene. La acestea se adauga… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul propriu al județului Suceava pentru anul 2020 care va fi aprobat in ședința deliberativului județean de vineri, 14 februarie prevede investiții consistente care ating 53% din totalul sumelor. Astfel, pe partea de cheltuieli, o destinatie importanta a fondurilor in bugetul anului 2020 o reprezinta…

- Proiectul de buget pe 2020 al municipiului muscelean prevede un nivel record al veniturilor, de aproape o suta de milioane de lei, cu venituri proprii de 41 de milioane de lei. Lista de investitii este, ca de obicei, una lunga, cuprinzand, tot ca de obicei, si obiective amanate de la an la an. Bugetul…

- Miercuri, 29 ianuarie, la sediul Primariei Mioveni, a fost organizata o intalnire cu reprezentanții conducerilor tuturor unitaților de invațamant din oraș, administratorii instituțiilor, medici și asistenți medicali arondați cabinetelor școlare. S-au discutat masuri administrative de prevenție pentru…

- Ieri, 14 ianuarie 2020, a fost semnat contractul de finanțare intre firma SPEED TRANS ALPIN SRL și Compania Naționala de Investiții (CNI), pentru reabilitare și modernizare a Așezamantului Cultural al orașului Campeni (Casa de cultura). Contractul are o valoare de aproape 50 de miliarde lei vechi, iar…

- Unitatile scolare din comuna Darmanesti au beneficiat si anul acesta de investitii importante pentru modernizare. Primarul din Darmanesti, Danut Chidovet, a declarat ca inca de la preluarea acestei functii o prioritate a sa a constituit-o asigurarea celor mai bune conditii in scolile si gradinitele…

- Dragi cetațeni, Acum, la sfarșitul anului 2019, in pragul sarbatorilor de iarna, dupa trei ani și jumatate de mandat, conform Legii 215, a Administrației Publice Locale, va prezint un raport al activitații mele și a echipei pe care o conduc. In acest interval, 2016-2019, am realizat impreuna numeroase…

- La sediul central al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia,s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Pucioasa”.Aplicatia este finantata din Regio (Programul Operational Regional 2014-2020), prin…

- Trei investiții cu fonduri europene in valoare de aproape 9,3 milioane de lei care vizeaza modernizarea infrastructurii școlare se afla in derulare in municipiul Falticeni, a anunțat primarul Gheorghe Catalin Coman. Reabilitarea termica a Școlii Gimnaziale “Ioan Ciurea” Cea mai consistenta in valoare…