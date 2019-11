Dezbatere privind contractul colectiv de muncă în sectorul sanitar Dezbatere privind contractul colectiv de munca in sectorul sanitar La Tîrgu Mures, a avut loc ieri, prima dezbatere privind contractul colectiv de munca în sectorul sanitar valabil din aceasta luna. Dupa mai bine de doi ani si jumatate de negocieri cu doi ministri ai sanatatii, liderii SANITAS au dezbatut prevederile noului contract colectiv de munca cu managerii unitatilor sanitare, sefii compartimentelor de resurse umane, juristii institutiilor si cu lideri sindicali din sase judete din centrul tarii. Iulian Pope, prim-vicepresedintele SANITAS: "Am reusit… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

