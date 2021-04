Dezastrul PROVOCAT în lume de coronavirus de la apariția sa - Aproape TREI MILIOANE de decese de la finalul lui 2019 Aproape trei milioane de oameni au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP, citata de news.ro. Concret, potrivit sursei citate, noul coronavirus a afectat fatal 2.829.000 de milioane de persoane n intreaga lume. Citește și: EXCLUSIV Fostul ministru Pintea IA CU ASALT specialiștii din DNA - Afirma ca ei nu fac parte din organul judiciar și vrea ANULAREA actelor lor in cazul de mare corupție Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (553.979). Cele mai multes-au inregistrat in SUA (553.979). Brazilia este pe locul doi, cu 328.206 de decese, urmata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,64 de milioane de persoane au murit infectate cu coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019 și pana in prezent. Conform unui bilant stabilit de AFP, cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA, unde bilanțul arata 534.275 de victime asociate Covid-19. Brazilia este pe locul doi,…

- Brazilia a deplans miercuri pentru prima data mai mult de 2.000 de morti cauzate de COVID-19 in 24 de ore, potrivit ultimului bilant oficial al Ministerului Sanatatii, care a raportat 2.286 de decese noi, noteaza AFP. Aceasta tara cu 212 de milioane de locuitori, a doua cea mai indoliata din lume dupa…

- Peste 2,44 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (495.470), apoi in Brazilia (244.765), Mexic (178.108), India (156.111) si Regatul Unit…

- Peste 2,36 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP, scrie news.ro. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (480.567), apoi in Brazilia (237.489), Mexic (171.234), India (155.360)…

- Coronavirus: Peste 2,28 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei in intreaga lume de la finalul anului 2019 Peste 2,28 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP, conform News.ro.…

- Peste 2,19 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Peste 101,4 milioane de cazuri de infectare au fost diagnosticate in intreaga lume, potrivit news.ro. Citește și: Daniel Suciu,…

- Numarul total de cazuri de coronavirus din toata lumea a depasit 100 de milioane. Mai mult de un sfert dintre acestea au fost in SUA. Acum un an, lumea incepea sa se confrunte cu un nou virus, care se raspandea rapid, cu efecte devastatoare. Parea improbabil la acel moment bilantul inregistrat cateva…

- In aproximativ un an de la declanșarea pandemiei de COVID-19 peste 100 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus. Aproape 75 de milioane s-au vindecat, i ar numarul deceselor a depașit 2,15 milioane. Țara cu cele mai multe infectari ramane Statele Unite ale Americii, unde numarul se apropie…