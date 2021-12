DEZASTRU la Cimitiru Bellu! Oana Pellea: Ce rușine! Actrita Oana Pellea se declara dezamagita dupa o vizita la Cimitirul Bellu Ortodox, inscris in Lista monumentelor istorice, afirmand ca acesta arata ca un loc parasit si ca niciodata nu a vazut un astfel de dezastru. Actrita Oana Pellea a postat mai multe fotografii cu Cimitirul Bellu pe pagina sa Facebook, ilustrand flori, candele sau PET-uri aruncate aiurea sau stranse gramada, garduri și monumente in paragina. ”Am fost la cimitir.Bellu ortodox. Niciodata nu am vazut asemenea dezastru. Arata ca un loc parasit! Doamne, Dumnezeule mare…Ce Rușine! Ansamblul “Cimitirul Șerban Voda – Bellu” este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

