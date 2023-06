Deutsche Bank le-a spus clienţilor că nu mai poate garanta accesul deplin la acţiunile ruseşti care le aparţin Cea mai mare banca din Germania a declarat intr-o nota din 9 iunie si vazuta de Reuters ca a descoperit un deficit al actiunilor care sustin certificatele de depozit (DR) pe care banca le-a emis inainte de invazia Ucrainei. Actiunile au fost detinute in Rusia de o alta banca depozitara. In circulara, Deutsche a atribuit deficitul unei decizii a Moscovei de a permite investitorilor sa converteasca unele dintre DR-uri in actiuni locale. Conversia a fost efectuata fara ”implicarea sau supravegherea” bancii germane, iar Deutsche nu a putut reconcilia actiunile companiei cu certificatele de depozit.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

