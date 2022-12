Deținut evadat din penitenciarul Jilava! Autoritățile sunt în alertă Autoritațile sunt pe urma unui deținut, care a primit permisiunea de a ieși din Penitenciarul București-Jilava nu s-a intors la ora stabilita. Potrivit reprezentanților Penitenciarului București-Jilava, miercuri, la ora 18.00, s-a constatat ca deținutul Gabriel Alexandru Panciș(fost Rotaru), in varsta de 31 de ani, condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de inchisoare pentru […] The post Deținut evadat din penitenciarul Jilava! Autoritațile sunt in alerta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

