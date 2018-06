Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini la capataiul Laurel, tanara de 21 de ani care a fost ucisa in Belgia cu peste 50 de lovituri de cuțit. Romanca a fost condusa pe ultimul drum, de catre rude și apropiați, in orașul ei natal, Targu-Carbunești, scrie gorj-domino.ro.

- Tanara de 21 de ani din Targu-Carbunesti, judetul Gorj, ucisa in 23 mai cu 50 de lovituri de cutit, in locuinta inchiriata din Bruxelles, a fost inmormantata, duminica, in cimitirul din orasul natal, in rochie de mireasa. Slujba a fost oficiata de un sobor de preoti, transmite corespondentul MEDIAFA

