Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele se desfașurau sambata seara in localitatea Recea din județul Maramureș, care este in carantina de la inceputul saptamanii și unde rata incidenței cazurilor de coronavirus a ajuns la 7,99 la mia de locuitori, relateaza Știrile Pro TV.Petrecerile au fost oprite de jandarmi și polițiști, iar…

- Subprefectul Rudolf Stauder, președintele CJSU Maramures, a declarat ca s-a primit de la nivel central ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența de prelungire a masurii de carantina zonala, pentru o perioada de 7 zile, pentru comuna Barsana, cu localitațile aparținatoare Barsana și…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș au fost inregistrate 96 noi imbolnaviri cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi de la inceputul pandemiei ridicandu-se la 23.457, incidenta pe judet fiind 3.43. Totalul celor care si-au pierdut viata din…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș au fost inregistrate 200 noi imbolnaviri cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi de la inceputul pandemiei ridicandu-se la 22.841, incidenta pe judet fiind 2.83. Trebuie precizat ca au fost instituite noi…

- CJSU a aprobat masuri pentru prevenirea și limitarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 in municipiul Baia Mare, unitatea administrativ-teritoriala Seini și comunele Șișești, Calinești, Satulung, Moisei și Recea. Subprefectul de Maramureș, Eniko-Erzsebet Krizsanovszki a menționat ca in ședința extraordinara…

- CJSU a aprobat masuri pentru prevenirea și limitarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 in municipiul Baia Mare, unitatea administrativ-teritoriala Seini și comunele Șișești, Calinești, Satulung, Moisei și Recea. Subprefectul de Maramureș, Eniko-Erzsebet Krizsanovszki a menționat ca in ședința extraordinara…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș au fost inregistrate 34 noi imbolnaviri cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi de la inceputul pandemiei ridicandu-se la 20.756. In acest moment, in Maramures sunt 45 pacienți internați in spital. trei…

- Joi, 29 iulie, de la ora 21.00, I.S.U. Maramureș desfașoara un exercițiu cu forțe și mijloace in teren, pe raza comunei Recea, in zona “Doua veverițe”, pe DN 1 C. Scenariul prevede intervenția la un accident de circulație, cu victime multiple, in cooperare cu alte instituții cu atribuții in gestionarea…