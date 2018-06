Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal pe Splaiul Independenței, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Virtuții catre Șoseaua Grozavești in dreptul stației de metrou Petrache Poenaru. Se pare ca, din primele cercetari, conducatorul auto (29 ani) nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de intoarcere, moment in care…

- Un grav accident in urma caruia un motociclist a decedat a avut loc pe Splaiul Independentei, pe sensul de mers dinspre Soseaua Virtutii catre Soseaua Grozavesti, in dreptul statiei de metrou Petrache Poenaru. .

- Femeia in varsta de 70 de ani din Capitala a fost injunghiata mortal de nepotul sau in varsta de 9 ani, cu care se afla in locuinta din Sectorul 1, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Ulterior, minorul ar fi sunat la 112 pentru a cere sprijin medical. Femeia in varsta de 70…

- "Astazi este o zi trista. Un om extraordinar care va ramane mereu in inimile noastre. Multumesc, Cristian pentru momentele minunate!", a scris Nadia Comaneci pe Facebook. Si Federatia Romana de Fotbal regreta disparitia, la varsta de 81 de ani, a fostului comentator sportiv Cristian Topescu: "Condoleante…

- Fetița saxofonistului Adi Creciunescu a murit la varsta de 1 an. Zilele trecute, micuței i s-a facut rau dintr-o data și a fost dusa, de urgența, la spital. La Timișoara medicii i-au descoperit un hematom și au operat-o. Din pacate insa fetița s-a stins chiar in brațele medicilor. Pe pagina de Facebook…

- Lavinia Petrea este insarcinata și se pregatește sa devina mamica pentru a treia oara. Indragita prezentatoare a Știrilor PRO TV de dimineața va naște in vara. Lavinia Petrea este in culmea fericirii dupa ce a aflat ca este insarcinata in cinci luni, iar vestea cea mare a dat-o in cadrul unui interviu…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a venit ca un traznet in seara de 19 martie. Din primele cercetari se pare ca jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator, cu aproximativ 12 ore inainte sa fie gasit, in baia casei sale. Cațiva cunoscuți ai fostului realizator au povestit ca Andrei iși schimbase…