Stiri pe aceeasi tema

- Madrid si Barcelona, cele mai mari doua orase ale Spaniei, nu indeplinesc in prezent criteriile stabilite de Guvern pentru a trece la masuri de relaxare, a declarat seful de urgenta pentru sanatate, Fernando Simon. Madrid si Catalunia, a carei capitala este Barcelona, reprezinta aproape jumatate…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant intocmit, pe baza unor date oficiale, vineri dupa-amiaza, de catre AFP. In total, 25.066 de decese au fost inregistrate - majoritatea in Europa (17.314). Italia - cu 8.165 de morti - este cea mai…

- Iranul a anuntat marti decesul a inca 122 de persoane infectate cu noul coronavirus, bilantul oficial al victimelor epidemiei de COVID-19 ajungand la 1.934, transmite AFP.Republica islamica este una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, alaturi de China, Italia si Spania. Tot…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.326 de morti in Spania si se inregistreaza 24.926 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid. Autoritatile din Spania au anuntat, sambata, un bilant de 1.326 de morti din cauza coronavirusului si un numar total de cazuri 24.926, informeaza cotidianul El…

- Cazurile de coronavirus au fost inregistrate in 162 de țari, iar bilanțul deceselor a depașit 7.000 de cazuri, la nivel mondial. Cele mai afectate țari sunt China și Italia. In urma cu cinci zile, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus.

- Peste 5.000 de persoane si-au pierdut viata din cauza coronavirusului, ″un prag tragic″⁣, a anuntat vineri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmand bilanturi centralizate si publicate anterior de agentiile de presa internationale. Potrivit sefului OMS, Europa…

- „Nu existata cazuri de coronavirus in tara. 392 de persoane se afla sub supraveghere medicala, de la inceputul raspandirii bolii, urmarim starea a 2.000 de persoane ", a declarat Igor Galich, seful Institutului de Sanatate Publica din Muntenegru Tara nu apare in ultimul raport al Organizatiei Mondiale…

- Portugalia a înregistrat, luni, primele doua cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a informat ministrul Sanatatii, Marta Temido, într-o conferința de presa. În primul caz este vorba de un barbat care a calatorit recent în Italia, cel de al doilea fiind…