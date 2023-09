Despăgubiri record. Un șofer trebuie să plătească 260.000 euro rudelor femeii pe care a călcat-o cu mașina Un șofer din Vaslui a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un grup de oameni de pe marginea șoselei și a ucis o femeie de 53 de ani. Acum, este obligat sa plateasca rudelor despagubiri de 260.000 de euro. Autorul accidentului, un tanar de 24 de ani la data comiterii faptei, a fost condamnat la inchisoare cu executare, pentru 3 ani și 2 luni. Sentința a generat pareri imparțite, insa cei mai mulți cred ca severitatea judecatorilor nu poate decat sa ajute ca șoferii teribiliști sa ia aminte de consecințe. In privința șoferului, unii consateni spun ca acesta este un tanar serios, care a avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

