- Salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, potrivit unui proiect de lege pentru completarea Codului muncii. Proiectul a fost adoptat miercuri in unanimitate de Camera Deputatilor. Proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare…

- Chiuvete personalizate, mozaic cu argint și aspiratoare incorporate in pereții casei sunt doar cateva dintre facilitațile locuințelor de lux pe care le prefera romanii, potrivit unui studiu de piața.

- Sud-vestul Romaniei este sub ape. A plouat fara intrerupere in Mehedinți, Caraș-Severin, Dolj și Gorj, județele cele mai afectate de inundații. Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale, scrie antena.ro .

- Deputatul USR Ionut Mosteanu anunțat joi, 8 iunie, ca a depus la Parlament un proiect de lege care interzice secretizarea informatiilor cu privire la cheltuirea banilor publici de catre institutiile statului. ”Proiectul de lege, initiat de liderul grupului USR din Camera Deputatilor si purtatorul de…

- Cinci județe din sudul țarii sunt, pentru urmatoarele 24 h, sub incidenț unui cod galben de inundații. Sunt vizate rauri din județele Gorj, Mehedinți, Valcea, Dolj și Olt, informeaza Rador.Ca urmare a precipitațiilor prognozate, se pot depași cotele de atenție. CITESTE SI Dupa scandalul cu palmierii,…

- Se majoreaza primele pentru asigurarea obligatorie a locuinței. Cat va costa incheierea unei polițe PAD Primele pentru asigurarea locuințelor urmeaza sa creasca incepand din luna noiembrie 2023, potrivit unei legi publicata joi, 11 mai, in Monitorul Oficial. Legea 115/2023, pentru modificarea și completarea…

- Se pare ca șoferii care doneaza sange de doua ori pe an vor avea parte de parcare gratuita oriunde in țara. Scopul este de a crește numarul de donatori de sange, care reprezinta o problema in Romania.Cu toate acestea, scopul proiectului de lege aflat in dezbaterea senatorilor este modificarea Legii…