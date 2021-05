Piața imobiliara a retailului alimentar a rezistat incertitudinii economice, pandemia COVID-19 oferind noi oportunitați de creștere și sporind apetitul investitorilor. Aceasta evoluție ar putea contribui la o revenire a sectorului de retail in piața investițiilor imobiliare, tendința prezenta și in Romania. Sectorul de retail a pierdut in ultimii ani din interesul investitorilor, in detrimentul proiectelor de birouri și celor industriale. Nici piața de investiții din Romania nu a facut excepție, fiind dominata in ultimii 6 ani de tranzacțiile cu birouri. In 2019, 23% din volume au fost cu spații…