Partidele aflate la guvernare a ajuns la un compromis pentru deblocarea dezbaterilor pe proiectul de lege privind desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților. Actul normativ urmeaza sa intre joi in dezbaterea Camerei Deputaților. PNL și USR PLUS au acceptat condiția pusa de UDMR pentru a vota desființarea Secției speciale, și anume introducerea unei imunitați sporite pentru magistrați, astfel incat judecatorii și procurorii sa nu poata fi trimiși in judecata fara avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, au explicat surse din cadrul coaliției, secția de judecatori a…