- Iulian Alexandru Tanase este tanarul din Giurgiu care a fost arestat de poliție pentru ca a drogat, violat și a practicat ritualuri satanice pe o minora. „Lucifer” a postat um mesaj pe Facebook inainte de a fi arestat: „Mama, sunt un criminal”.

- Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru neglijenta in serviciu in cazul neraportarii de catre reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a numarului real de infectii nosocomiale inregistrate la nivelul unitatii, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unei tinere de 21 de ani, din orasul Ticleni, decedata in urma unei operatii de cezariana care i-a fost efectuata la Spitalul din Targu Carbunesti, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasum scrie…

- Directorul institutiei, dr. Siko Barabasi Sandor, a declarat ca este vorba despre o gospodarie din zona Baraolt, unde au murit sapte animale. "In urma anchetei preliminare si a examenelor efectuate la cele sapte cadavre de porcine din aceasta exploatatie s-a pus diagnosticul de suspiciune…

- Autoritatile olandeze sunt gata sa colaboreze cu partenerii romani in cazul fetei din Gura Sutii, care a fost gasita moarta duminica, arata un mesaj al Ambasadei Regatului Tarilor de Jos, publicat luni pe Facebook. "Ambasada Regatului Tarilor de Jos a aflat, cu mare regret, despre moarte…

- Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta. Anchetatorii au anuntat ca fetita a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.Conform unor surse din ancheta, polițiștii au vorbit cu olandezul,…

- Trei copii de 8, 9 și 10 ani au distrus o școala intreaga in localitatea Clejani, Giurgiu. Copii au folosit extinctoarele și au spart distrus și vandalizat tot ce le-a ieșit in cale: clasele, cancelaria, holurile, bancile, mobilierul și toto materialul didactic. Toate faptele s-au petrecut in trei ore,…

- Fostul ministru al Economiei, Valeriu Lazar, a calificat drept populista și neprofesionista abordarea guvernanților actuali în cazul așa-numitului dosar al concesionarii Aeroportului Internațional Chișinau (AIC). Potrivit lui, orice decizie cu referire la viitorul acestui proiect…