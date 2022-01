Descoperire uluitoare a cercetătorilor: Un medicament împotriva cancerului ar putea ataca HIV în stare latentă Cercetatorii care au studiat medicamentul impotriva cancerului Keytruda la pacientii cu HIV care sufera totodata si de cancer sustin ca imunoterapia ar putea contribui la dislocarea virusului din celulele sistemului imunitar uman, oferind un domeniu de studiu promitator pentru tratamentul infectiei cronice cu HIV, relateaza Reuters. Tratamentele antiretrovirale permit in prezent multor pacienti cu HIV sa duca vieti normale, insa medicamentele nu elimina in totalitate virusul din organism. Rezervoare ale virusului raman in acesta, ceea ce inseamna ca pacientii nu sunt niciodata vindecati cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

