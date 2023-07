Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul republican Donald Trump anunta, intr-un interviu acordat in weekend postului Fox News, ca va opri Razboiul din Ucraina in 24 de ore, asa cum sustine de mai multe saptamani, in cazul in care se va intoarce la Casa Alba, in 2024 si isi prezinta strategia in acest sens - raportul de forta.…

- Polițiștii au stabilit identitatea cadavrului care a fost descoperit ars in cimitirul din Tureni, despre care TurdaNews a relatat in premiera. Incidentul s-a produs in 9 iulie (duminica) seara, iar inițial s-a mers pe o pista conform careia cadavrul ar fi aparținut unei persoane din zona Asiei, insa…

- Autoritatile braziliene au anuntat marti confiscarea a peste 28 de tone de inotatoare de rechin destinate Asiei, unde sunt foarte apreciate, in ceea ce ar fi cea mai mare operatiune de acest fel din lume, potrivit agentiei de mediu Ibama, noteaza AFP, citat de Agerpres.Aceste 28,7 tone de aripioare…

- Fluiere cu o vechime de 12.000 de ani care imitau sunetele pasarilor si erau folosite la vanatoare, descoperite in Israel. Descoperirile au fost publicate vineri, in jurnalul Nature Scientific Report.

- Migrantii inceaerca sa se ascunda in cele mai surprinzatoare locuri pentru a reusi sa ajunga in tarile pe care le tintesc. Trei barbați din Alba Iulia au fost surprinși in flagrant in timp ce transportau șase cetațeni din Bangladesh. Migrantii, ascunsi sub podeaua camionului Polițiștii Brigazii de Combatere…

- Oceanul poate fi originea intregii vieți de pe Pamant, dar asta nu inseamna ca toate animalele care au evoluat pe uscat au ramas acolo. De fapt, ceea ce incearca sa afle acum oamenii de șșiința este de ce, dupa milioane de ani pe uscat, unele creaturi au revenit in ocean? Unii oameni de știința spun…

- Ascunsa sub apele de pe coasta de est a Australiei, oamenii de știința au descoperit o „lume pierduta” de vulcani ingropați sub Marea Tasmaniei. Acești munți subacvatici, formați din vulcani antici, se inalța la trei kilometri peste podeaua oceanica. In ciuda inalțimii mari, porțiunea nu a fost detectata…

- SC PRUDENȚIAL STANDARD SRL cu sediul in Pitești, str. Bibescu Voda, Bl. C, Sc. A, Ap. 5, județul Argeș, prin cererea depusa la A.P.M. Argeș a solicitat autorizație de mediu pentru desfașurarea activitații ”Restaurant-Bar-cod CAEN 5610 și catering-cod CAEN 5621” in localitatea Curtea de Argeș, str. Alexandru…