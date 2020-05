Injectarea unui medicament denumit Cabotegravir la fiecare opt saptamani permite prevenirea contaminarilor cu HIV, virusul care declanseaza SIDA, intr-o maniera mai eficienta decat comprimatele zilnice din gama PrEP, care au revolutionat deja preventia impotriva acestui virus, au anuntat luni reprezentanti ai citati de AFP. Specialistii de la NIH au anuntat rezultatele preliminare ale unui amplu studiu clinic lansat in urma cu peste trei ani in sapte tari, inclusiv in Statele Unite, Brazilia, Thailanda si Africa de Sud, realizat pe barbati care au intretinut raporturi sexuale cu alti barbati,…