Descoperire epocală la Roma. Arheologii au găsit mormântul lui Romulus, fondatorul oraşului VIDEO Descoperirea a creat controverse printre experți. In timp ce unii sunt convinși ca sarcofagul aparține fondatorului Romei, alții pun la indoiala ideea ca cei doi frați chiar sa fi existat vreodata. Sarcofagul gasit dateaza din secolul al VI-lea. Potrivit legendei, Romulus a fondat orașul dupa ce l-a ucis pe fratele sau geaman, Remus. Descoperirea a fost facuta vineri de mai mulți arheologi italieni care au facut sapaturi la Forumul Roman. Au descoperit, pe langa sarcofagul de 140 de centrimetri, o piatra circulara. "Acesta nu e sarcofagul lui Romulus, dar este un loc in care a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au descoperit un momant care ar putea fi al lui Romulus, legendarul fondator al Romei. Aceștia au gasit un sarcofag intr-o camera de sub vechiul Capitoliu, in timpul sapaturilor intr-un sector al vechiului Forum Roman.

- Descoperirea este considerata "excepționala" de arheologi. Ceea ce ar putea fi mormântul lui Romulus, regele fondator al Romei, a fost prezentat pentru prima oara publicului vineri, la Roma, scrie AFP.Situl era cunoscut de specialiști, și în special de italianul Giacomo…

- Arheologii au prezentat vineri descoperirea ''uimitoare'' a unui templu subteran datand din secolul VI i.Hr. care ar putea contine cavoul primului rege al Romei, informeaza DPA. Templul este inchinat lui Romulus care, potrivit legendei, a intemeiat Roma impreuna cu geamanul…

- Un mormant care ar putea fi al lui Romulus, fondatorul mitic al Romei, a fost descoperit in Parcul arheologic din Colosseum, dupa un an de sapaturi. Este vorba despre un sarcofag care, potrivit textelor antice, ar apartine lui Romulus.Descoperirea este considerata "exceptionala" de catre arheologi…

- O "descoperire exceptionala", potrivit directoarei parcului arheologic Alfonsina Russo. In timpul sapaturilor din sectorul fostului Forum roman, arheologii au descoperit un sarcofag intr-o camera, sub fostul Deal al Capitoliului. Un sarcofag care, potrivit textelor antice, ar putea fi al lui Romulus,…

- Echipa de arheologi care lucreaza in parcul din Colosseum a anuntat ca a descoperit mormantul lui Romulus, fondatorul mitologic al Romei, dupa un an de cautari. Arheologii au descoperit un sarcofag intr-o camera, sub fostul Deal al Capitoliului, in timpul sapaturilor din sectorul fostului Forum roman.…

- Arheologii care lucreaza in parcul din Colosseum a anuntat ca a descoperit mormantul lui Romulus, fondatorul mitologic al Romei, potrivit Le Figaro.Descoperirea va fi prezentata vineri reprezentantilor presei, potrivit agentiei italiene Ansa. O "descoperire exceptionala", potrivit directoarei…

- Cele 30 de sicrie sigilate au fost gasite accidental sub Necropola Asasif, pe malul de vest al raului Nil, a declarat Mostafa Waziri, secretar general pentru Consiliul Suprem al Antichitatilor din Egipt, pentru NBC News „Arheologii faceau o sapatura fara legatura cand cineva a observat ceea ce parea…