- Pentru prima oara in ultimii cincizeci de ani, in localitatea Ocnita din Republica Moldova a fost oficiata sambata Sfanta Liturghie in limba romana. Slujba a fost prezidata de Episcopul Antonie si s-a desfasurat intr-un lacas de cult amenajat provizoriu intr-un vagon, potrivit basilica.ro.In…

- Defileul Bechir este monument al naturii din Republica Moldova și una dintre cele mai curioase atractii turistice de prin partile Sorocii. Orasul Soroca este situat in adincul depresiunii si pe pante, care la rindul lor coboara spre Nistru. Inaltimea lor este de peste 100 de metri. Dinspre soseaua Chișinau-Otaci…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna „cu fermitate numeroasele incidente de instigare la ura etnica, apelurile catre acțiuni violente și lichidarea statalitații Republicii Moldova, care au rasunat la mitingurile veteranilor de razboi de pe Nistru pe 16 și 19 iulie 2020”, se arata intr-un…

- Meteorologii anunta din nou ploi si vijelii in mai multe zone din tara, pana luni dimineata. Vantul va sufla cu 65 – 75 de kilometri la ora si se vor inregistra 40 de litri de apa pe metru patrat. Pentru unele judete a fost emis cod portocaliu. In Vest, Nord si Centru vremea se raceste, iar in Sud-Est…

- Manastirea „Adormirea Maicii Domnului” din Calarașeuca este situata in rezervatia naturala Calarasovca, la 5-6 km de orasul Otaci si include malul drept abrupt al riului Nistru si ripa de la Calarasovca cu adincimea de 150 m. Manastirea este situata la iesirea din defileu si este imprejmuita din 3 parti…

- Republica Moldova nu dispune de o suprafata foarte mare, in schimb ea e bogata in peisaje unice, monumente ale naturii de importanta internationala, locuri foarte pitoresti, cu natura virgina. Pe parcursul secolelor, locuitorii dintre Prut si Nistru au trait doar conform legilor naturii. Respectul si…

- PodcasturiCe trebuie sa știi atunci cand mergi la scaldat: Start campaniei de prevenire a inecurilor Evenimentul de lansare a campaniei a avut loc astazi in parcul Valea Morilor din Chișinau, unde a fost simulat un caz de inec. Salvatorii au demonstrat acțiunile de salvare a persoanelor care se ineaca,…

- Alte 264 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 3 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi –1548 , dintre care primar –1247 si repetat – 301.Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 9511 cazuri.