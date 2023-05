„Derby-ul” suporterilor! Și-au vopsit casele în culorile echipelor favorite Doua case din județul Gorj ies in evidența, pentru ca proprietarii le-au vopsit in culorile echipelor favorite. Prin acest gest, suporterii iși arata dragostea fața de fotbal și fața de echipele pe care le susțin de mici copii. Potrivit gorjeanul.ro, una dintre case se afla la Dragoieni, județul Gorj. Casa ii aparține lui Ionica Becheru, un suporter infocat al FC Universitatea Craiova. Totul este in alb-albastru, de la banca de la poarta, de la gard și la tot ce exista in curte și in casa. Omul recunoaște ca nu a gasit pana acum țiglele cu care sa schimbe și acoperișul construcției, dar spune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

