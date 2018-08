Deputatul USR Stelian Ion si Doru Oprea, unul dintre protestatarii raniti la protestul de pe 10 august si care a fost operat pentru a i se scoate din picior capacul unei grenade, au depus luni plangere penala, la Parchetul General, in legatura cu evenimentele din Piata Victoriei. "Am acuzat persoanele care nu aveau calitatea oficiala de lovire si alte violente - am vazut toti acele violente exercitate asupra unora dintre jandarmi; vatamare corporala - care este o infractiune ce depaseste limitele purtarii abuzive; vatamare corporala suferita de colegul nostru, Doru Oprea, dar si de ceilalti care…