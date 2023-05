Deputatul liberal Robert Sighiartau a comentat in legatura cu greva generala a profesorilor, anunțata pentru luni, 22 mai. „Dascalii au tot dreptul sa se revolte. Politicienii cu responsabilitați executive nu au dreptul sa se scuze”, considera deputatul. De un an și ceva, guvernanții erau obligați prin Ministerul Muncii sa vina cu soluții privind taierea pensiilor speciale și rezolvarea inechitaților din sistemul salarial public – afirma deputatul Robert Sighiartau. Liberalul a mai susținut ca „modul PSD-ului și a domnului Ciolacu de a face politica ramane același. Un joc dublu care are menirea…