Deputatul Radu Cristescu despre soferul implicat in accidentul de la 2 Mai - Va fi primul client al legii Anastasia promulgata pe 8 iulie

- La data de 19 august a.c., in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe D.N. 39, in apropierea localitatii Vama Veche, a avut loc un accident rutier. Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca un tanar, de…

- Deputatul social-democrat Radu Cristescu spune ca toți cei care se urca la volan bauti si fara permis vor ajunge direct la inchisoare daca provoaca accidente mortale. „Gratie PSD, criminalul de la 2 Mai va sta vreun deceniu dupa gratii. Romanii sunt oripilati de tragedia provocata la 2 Mai de un june…

- Deputatul Radu Cristescu spune ca tanarul drogat care a izbit un grup de turiști in 2 Mai, provocand decesul a doi dintre aceștia, „a ințarcat balaia” pentru ca datorita „legii Anastasia” creata de PSD acesta nu va putea evita inchisoarea.„Grație PSD, criminalul de la 2 Mai va sta vreun deceniu dupa…

- Soferul implicat in aceasta dimineata in cumplitul accident rutier dintre localitatile 2 Mai si Vama Veche a fost dus astazi la Spitalul din Mangalia, cel mai probabil pentru prelevarea probelor biologice. Reamintim ca, la data de 19 august a.c., in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului…

- Jurnalistul Paul Gabriel Andrei a postat un comentariu acid legat de prestația lui Gheboasa de la Untold, un delir vulgar. Ziaristul arata ca responsabilitatea de a nu permite minorilor sa asiste la astfel de scene revine in totalitate organizatorilor. Cand organizatorii nu respecta legea, trebuie sa…

- Cinci influenceri din Italia care se aflau la bordul unui Lamborghini SUV au provocat moartea unui copil de 5 ani, dupa ce s-au ciocnit de mașina in care baiețelul se afla cu mama și sora lui. Aceștia filmau un videoclip pentru retelele sociale, fiind provocati sa mearga cu viteza timp de 50 de ore…

- O mașina a fost rasturnata in parcarea unui hipermarket din Constanța de un șofer neatent care a dat cu spatele, conform Antena3. Accidentul a avut loc in centrul orașului Constanța, pe un bulevard intens circulat. Oamenii aflați la cumparaturi au sunat imediat la 112. In urma impactului, doar șoferul…

- Șoferul microbuzului cu pasageri, in care a intrat mașina ieșita pe contrasens in raionul Orhei, a murit pe masa de operație. informația a fost confirmata de poliție, cu puțin timp in urma.