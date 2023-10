Deputatul PNL Maria Gabriela Horga: Proiectul incineratorului din Giurgiu ridică mari semne de întrebare Deputatul PNL Maria Gabriela Horga scrie luni pe Facebook ca proiectul incineratorului din Giurgiu ridica mari semne de intrebare, fiind refuzat de judete invecinate, iar cetatenii din se tem pentru sanatatea lor, astfel ca, impreuna cu colegii din PNL va folosi toate mijloacele legale pe care le au la dispozitie pentru a bloca proiectul. ”Fac tot ceea ce este posibil si depinde de mine pentru a bloca amplasarea incineratorului de deseuri in municipiul Giurgiu. Proiectul incineratorului ridica mari semne de intrebare, fiind refuzat de judete invecinate, iar cetatenii din Giurgiu se tem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe detalii despre presupusa prabusire a avionului in care a murit seful gruparii paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin ”raman necunoscute”, declara joi un purtator de cuvant al Guvernului francez, Olivier Veran, relateaza CNN.”Nu cunoastem inca conditiile in care a avut loc prabusirea. Putem…

- Intr-o zi cenușie de la sfarșitul lunii februarie 2017, liderul chinez Xi Jinping s-a adunat cu o mana de consilieri apropiați pentru a inspecta campurile cultivate și zonele umede poluate la aproximativ 100 de kilometri sud de capitala Beijing.

- Guvernul a adoptat modificari ale Codului Rutier, iar cetațenii care dețin permise de conducere eliberate de alte state pot susține examenul in Romania fara a mai urma cursurile școlii de șoferi. Fostul polițist Lucian Dinița atrage atenția ca aceasta modificare a Codului Rutier este una extrem de periculoasa…

- Cercetatorii Muzeului Județean de Istorie și Arta Zalau au efectuat, in data de 27 iulie, un diagnostic arheologic in localitatea Stana. Scopul prezenței lor in zona a fost strict legat de efectuarea cercetarilor de teren in zona descoperita in primavara acestui an, prin teledetecție, de catre Cosmin…

- Un barbat despre care se crede ca este cel mai batran om din lume a murit in Brazilia cu o saptamana inainte de a implini 128 de ani, anunța presa locala preluata de The Mirror. Totuși, varsta declarata ridica semne de intrebare deoarece documentele vechi conțin frecvent erori.Jose Paulino Gomes…

- China inițiaza o calatorie indrazneața catre centrul Pamantului, sapand un tunel de 10.000 de metri. Aceasta reprezinta prima incercare de acest gen in țara. Prin traversarea celor zece straturi de roca ale Pamantului, cercetatorii spera sa atinga roci din perioada cretacica, vechi de peste 145 de milioane…

- Maine, frații Tate și complicele lor vor afla daca vor ramane sau nu in arest la domiciliu, in vila luxoasa din Voluntari. Judecatorii Tribunalului au amanat pronunțarea astazi, stabilind ca o decizie sa fie luata maine la ora 12. Tristan Tate se teme ca nu cumva sa fie otravit In momentul ieșirii din…

- Rusia a facut un pas mare pentru o rubla digitala (CBDC). Camera inferioara a parlamentului rus, a adoptat un proiect de lege pentru „rubla digital” in a treia lectura. Acum documentul urmeaza sa fie confirmat in camera superioara și, ulterior, semnatura președintelui, Vladimir Putin.Proiectul de…