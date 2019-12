Deputatul de Arad Florin Tripa (PSD), a declarat, luni, pentru AGERPRES, la iesirea de la audieri din sediul DNA Timisoara, ca are calitatea de suspect de trafic de influenta in legatura cu angajarea unei persoane la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara.



"Am stat la audieri circa 20 de minute. Procurorii DNA mi-au transmis ca am calitatea de suspect pentru trafic de influenta. Ei spun ca am intervenit pentru angajarea unei persoane la DRDP, dar nu am legatura cu acea persoana. O cunosc, dar nici nu stiu pe ce functie a fost pusa. Nu am incalcat legea niciodata,…