Nicu Falcoi, deputatul USR de Timiș, care a fost implicat in activitațile organizației in ultimii ani, a fost ales astazi in funcția de vicepreședinte al Adunarii Parlamentare NATO. „Este o funcție care ma onoreaza și ma responsabilizeaza foarte mult, mai ales ținand cont de perioada dificila pe care o strabatem. Adunarea Parlamentara NATO este un […]