Deputatul Cristian Ichim (REPER), despre proteste: „Românii plătesc acum polița numirilor politice din educație, sănătate și CFR!” Deputatul Cristian Ichim (REPER) considera ca romanii platesc acum polița numirilor politice din educație, sanatate și CFR. Parlamentarul bacauan afirma ca Guvernul ar putea face economii daca ar reduce pensiile speciale și ar face reforma in administrație. Daca nu se iau rapid deciziile corecte, coaliția de guvernare scapa de sub control stabilitatea țarii. Pe langa […] Articolul Deputatul Cristian Ichim (REPER), despre proteste: „Romanii platesc acum polița numirilor politice din educație, sanatate și CFR!” a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca incepe luni, 29 mai, negocierile cu sindicatele din Educație. In aceeași zi, se va desfașura și o prima discuție cu sindicatele din Sanatate. Prima intalnire incepe la ora 14 iar a doua este programata de la ora 16. Ministrul Muncii a precizat ca incepe discuțiile…

- Angajatii din CFR ameninta si ei cu greva. Si aici vorbim despre nemultumiri legate de salarizare. Situatia este de-a dreptul dramatica avand in vedere ca profesorii sunt deja in strada de 3 zile, iar greva continua si maine. In plus de asta, angajatii din Sanatate au ajuns si i cu cutitul la os, amenintand…

- Angajatii din CFR ameninta si ei cu greva. Si aici vorbim despre nemultumiri legate de salarizare. Situatia este de-a dreptul dramatica avand in vedere ca profesorii sunt deja in strada de 3 zile, iar greva continua si maine. In plus de asta, angajatii din Sanatate au ajuns si i cu cutitul la os, amenintand…

- De ceva timp, prin presa și media romaneasca se vorbește și se scrie mult despre așa-zisa “ordonanța a austeritații”. Ca in cazul multor altor subiecte, in Romania toata lumea vorbește mult, despre orice. Tipic pentru noi, romanii … ne pricepem la tot și la toate, dar mai puțin la ceea ce ar trebui…

- Un barometru din luna aprilie arata ca majoritatea romanilor așteapta ajutorul Uniunii Europene pentru reformele legate de imbunatațirea administrației publice. Sociologii contactați de „Adevarul“ susțin ca acest procent ridicat vine din lipsa increderii in statul roman.

- Romanii care au raspuns ultimului eurobarometru, din luna aprilie, susțin in proporții considerabile ca așteapta ca UE sa ajute in reformele legate de gestionarea crizelor, reforme care aduc bani, precum și cele de imbunatațire a administrației publice.

- Guvernul a pus in dezbatere publica proiectul așa-numitei Ordonanțe a austeritații, care taie multe dintre cheltuielile prevazute in bugetul public pentru 2023. In urma acestui document, sindicatul Național al polițiștilor și a personalului contractual (SNPPC) a reacționat printr-un comunicat de presa.…

- Sondaj CURS: Pompierii au intrecut Armata și Biserica la gradul de incredere. Partidele politice și Parlamentul, pe ultimul loc Romanii au cea mai mare incredere in pompieri, arata un sondaj CURS dat publicitații duminica. Din acest punct de vedere, pompierii au depașit Armata și Biserica, NATO, primariile…