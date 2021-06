Stiri pe aceeasi tema

- Organizația municipala Hunedoara a PNL, pipernicita și batuta bine de soarta ultimelor alegeri, ramane sub președinția celui care a adus-o in situația nefericita in care este acum: Lucian Gherman. Astfel, la alegerile din organizație, care au avut loc in 17 iunie 2021, Gherman a candidat singur și…

- Administrația Biden le-a propus partenerilor sai din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica sa stabileasca la 15% „cel puțin” rata impozitului pe profiturile multinaționale, a declarat Trezoreria SUA într-un comunicat de presa, relateaza AFP.Trezoreria subliniaza…

- Victor Ponta este de parere ca economia Romaniei este in colaps si nu are sanse sa-si revina. Liderul PRO Romania spune ca, in acest moment, tara noastra o duce mai rau decat in 2010, perioada in care era condusa de Traian Basescu. Intr-o interventie la Romania TV, Ponta a spus ca o taiere…

- Schimbarile de la varful PNL Neamț erau vehiculate de mai multa vreme, mai ales dupa ce liberalii au pierdut a doua oara Consiliul Județean, cu același candidat, demisionarul Mugur Cozmanciuc, fostul președinte. Caștigator al unor primarii importante din județ, inclusiv a Primariei Piatra Neamț intr-un…

- Protagonistii dezvaluirilor din serialul "Justice leaks" continua sa se implice in politica, luand partea ministrului Stelian Ion si atacand PNL. In dezbaterea privind locul politiei judiciare, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statulului Procurilor (AMASP) recurge la atacuri directe la adresa unor…

- Alianta pentru Unirea Romanilor, filialal Ialomita, a venit cu o premiera in politica romaneasca. Formatiunea nu cauta posibili candidati pentru alegerile locale din doua locale, ci direct „primari”.

- Organizația de tineret a USR Alba a organizat in acest weekend primele alegeri pentru desemnarea președintelui și a biroului executiv. In urma scrutinului la care au participat tineri din tot județul Alba, Andreea Anamaria Cordon a obținut cel mai mare numar de voturi, fiind primul președinte ales…

