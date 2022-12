Deputații urmează să voteze introducerea unei scutiri de taxe pentru angajatorii care plătesc abonamente de sport pentru întreținere, prevenire sau terapie Deputații urmeaza sa voteze introducerea unei scutiri de taxe pentru angajatorii care platesc abonamente de sport pentru intreținere, prevenire sau terapie Daca platesc pentru salariații proprii abonamente de sport pentru intreținere, prevenire sau terapie, angajatorii nu vor plati taxe salariale la stat. Cu alte cuvinte, nu se vor plati impozit pe venit și contribuții sociale […] Articolul Deputații urmeaza sa voteze introducerea unei scutiri de taxe pentru angajatorii care platesc abonamente de sport pentru intreținere, prevenire sau terapie apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații cu salariu minim vor plati CAS și CASS pentru intreaga suma Angajații care primesc salariul minim pe economie vor plati contribuții sociale pentru intreaga suma, chiar daca 200 de lei din salariu nu se vor impozita, potrivit unor surse guvernamentale. De la 1 ianuarie 2023, salariul minim…

- Numarul de viroze respiratorii la copii a explodat in acest sezon. Sunt de trei ori mai multe cazuri decat anul trecut, iar medicii sunt depasiti de numarul urias de imbolnaviri. Camerele de garda sunt supra-aglomerate, iar timpul de așteptare este tot mai mare. In plus, spitalele raman si fara paturi.…

- Organizația locala PSD din comuna Oarja și-a desemnat noua echipa de conducere! In funcția de președinte al PSD Oarja a fost ales viceprimarul Adrian Popescu. La Adunarea Generala de la Oarja au participat deputații Simona Bucura-Oprescu, secretar executiv al PSD Argeș, Remus Mihalcea și Nicolae Pavelescu,…

- Catalin Gherzan: „Beneficiile unei reforme administrative ar fi majore” Majoritatea cetațenilor romani sprijina in acest moment o reforma administrativ teritoriala a țarii, arata datele unui proiect de cercetare sociologica inițiat și coordonat de think-tank-ul Strategic Thinking Group. Mai exact, procentul…

- Clinica Dr. TEO, concept inovator: Open to See! Clinica dr TEO a adus pe piața de profil un nou concept: OPEN TO SEE. Acest sistem inovator in Argeș intarește increderea pacienților prin transparența actului medical și siguranța ca necesitațile lor le sunt indeplinite. De aceea, pentru fiecare caz in…

- A doua ediție din acest an a Programului „Rabla pentru Electrocasnice” incepe din 21 noiembrie Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele…

- O noua sala de sport la o școala din Pitești De astazi, 31 octombrie 2022, incep lucrarile de execuție pentru a patra sala de sport școlara finanțata din fonduri nerambursabile, anunța Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești. Conform edilului, este vorba despre obiectivul de investiții „Sala…

- Catalin Gherzan: Demersul MAI de a plati 20 de milioane de euro din bani publici pentru BMW-uri tocmai in aceasta perioada critica este de-a dreptul sfidator! Achiziția a 600 de BMW-uri de catre Ministerul de Interne este cel puțin nepotrivit, considera Catalin Gherzan, președinte PUSL Argeș. „Demersul…