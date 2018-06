Decizia a fost luata cu 177 voturi favorabile, 74 impotriva si o abtinere.

La dezbateri, deputatii USR au cerut retrimiterea la Comisia juridica a reexaminarii Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, insa solicitarea a fost respinsa.

"Se comite acelasi abuz la nesfarsit, in sensul ca s-a stabilit sedinta Comisiei juridice in paralel cu plenul. Stiam ca avem astazi pus, de pe o zi pe alta, de pe o ora pe alta, Codul de procedura penala. Evident, la 16,00 am stat in plen, pentru ca ni se pare un subiect foarte important. In acelasi…