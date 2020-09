Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a trimis Guvernului Orban proiectul care propune organizarea parlamentarelor pe 6 decembrie. Pachetul legislativ necesar organizarii scrutinului ar urma sa fie adoptat în sedinta de joi.Seful Autoritații Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica,…

- Legea conform careia activitatile desfasurate in invatamantul preuniversitar si universitar se pot realiza si online, in situatia in care se instituie starea de urgenta sau cea de asediu, a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, ca for decizional, Legea pentru recunoasterea drepturilor veteranilor din teatrele de operatii, ranitilor, invalizilor si urmasilor celor cazuti la datorie. ”Prin adoptarea acestei legi, Romania se aliniaza altor state care promoveaza un cadru legislativ coerent…

- E oficial! Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea a fost adoptat. In ce conditii vor fi internati pacientii Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi seara, proiectul de lege al Guvernului privind carantina si izolarea. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera…

- Camera Deputaților a adoptat, joi seara, proiectul de lege prin care este instituita carantina și izolarea.Legea a fost aprobata cu 266 de voturi "pentru", 11 "impotriva" și 8 abțineri. Documentul a suferit numeroase modificari fața de varianta inițiala.Astfel, cei care vor fugi din carantina sau…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi seara, proiectul de lege al Guvernului privind carantina si izolarea. Deputatii au depus mai multe amendamente, cele mai multe apartinand PSD, dar si UDMR si fostului ministru al Justitiei, deputatul neafiliat Ana Birchall, sau minoritatilor.

- Deputatii PSD, UDMR, PNL si cei ai minoritatilor au adoptat un raport de admitere, fiind 24 de voturi si o abtinere, la proiectul guvernului privind carantina si izolarea persoanelor bolnave in caz de epidemie. Una dintre propuneri,, prevede ca internarea unei persoane infectate sa nu se poata face…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege initiat de UDMR care prevede organizarea alegerilor locale pe data de 27 septembrie si a respins initiativa legislativa a Guvernului cu acelasi obiect.