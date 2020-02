Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Mara Calista si sotul ei au decis autoizolarea pentru 14 zile, din cauza coronavirusului. Liberalul a vizitat Carnavalul de la Venetia. Italia a decretat stare de urgenta din cauza COVID-19.Deputatul PNL Mara Calista si sotul ei au decis autoizolarea pentru 14 zile, din cauza…

- Deputatul PNL Mara Calista si sotul ei au decis autoizolarea pentru 14 zile, din cauza coronavirusului. Cei doi soti au vizitat Italia si au participat la Carnavalul de la Venetia. Desi nu prezinta simptome,...

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: „Cei 50 de elevi și profesori din Alba, care se intorc din Italia nu vor sta in carantina” Ludovic Orban: „Cei 50 de elevi și profesori din Alba, care se intorc din Italia nu vor sta in carantina” Premierul Romaniei, Ludovic Orban a anunțat in aceasta seara, ca, cei 50 de…

- 45 de elevi de la un liceu din Alba Iulia care au fost intr-o excursie in Italia se intorc de urgența acasa și vor sta in carantina 14 zile. Elevii, plecați la Carnavalul de la Veneția, au fost intr-o zona contaminata, iar parinții au cerut sa vina de urgența acasa, potrivit Mediafax.Deputatul…

- Carnvalul de la Veneția a fost suspendat, cu doua zile inainte sa ajunga la festivitațile de inchidere, dupa ce doua cazuri de coronavirus au fost confirmate in oraș, relateaza CNN. Anunțul a fost facut de guvernatorul regiunii, dupa ce cazurile de COVID-19 din Italia s-au raspandit rapid. Bilanțul…

- Armani a anuntat ca a decis sa isi sustina prezentarea de duminica in fata unei sali goale ca o precautie fata de aparitia cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Italia. Este pentru prima data in cei 45 de ani de existenta ai casei de moda cand este luata o asemenea decizie.Designerul…

- Deputatul ALDE Adrian Mocanu, presedinte al organizatiei judetene a Aliantei Liberalilor si Democratilor, nu mai are rabdare si incearca sa forteze mana liberalilor pe care i-a sprijinit la votul de investitura a guvernului Orban si care i-au promis in schimb mai multe functii la nivelul judetului pentru…

- Dupa ce fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a scris Comisiei de la Venetia, speriat ca guvernul Orban ar intentiona sa-l revoce din calitatea de membru al comisiei, PNL a venit cu o propunere inedita. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi ii invita pe romani sa scrie Comisiei de la Veneția in care…