- Avem deosebita placere de a va invita sambata, 02 noiembrie 2019, ora 16.00, la Sala Sporturilor "Olimpia" Ploiesti, la jocul oficial C.S. Activ Prahova-Ploiesti VS C.S. Dacia Mioveni 2012, derby-ul Seriei C. C.S. Activ Prahova-Ploiesti, echipa judetului Prahova, lupta pentru primul loc in…

- ACS Odorheiu Secuiesc – Activ Prahova Ploiesti, astazi, ora 14:00 Petre Apostol Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti va debuta, astazi, in cadrul primului retur al Diviziei A, Seria C, urmand sa evolueze pe terenul formatiei ACS Odorheiu Secuiesc. Pentru elevele antrenorilor Florin Ciupitu…

- Petre Apostol In ultima etapa a primului tur din Seria C a Diviziei A la handbal feminin, echipa Activ Prahova Ploiești, antrenata de Florin Ciupitu și Nicolae Nimu, a oferit replica formației CSM Targu Jiu, practic, doua grupari aparute in acest sezon pe scena handbalului romanesc. In plus, a fost…

- Aflate pe locul al treilea in ierarhia la zi a turului campionatului Seriei C a Diviziei A de handbal feminin inaintea meciului de acasa cu „lanterna roșie” CSU Targoviște, Ionela Leuștean și celelalte „bufnițe” de la CS Activ-Prahova Ploiești au tratat cu seriozitate mxima confruntarea de la sala Olimpia,…

- Echipa de handbal feminin a Consiliului Judetean Prahova evolueaza sambata, acasa, in etapa a patra a Diviziei A, in compania formatiei CSU Targoviste. Meciul este programat de la ora 16.00, la Sala Sporturilor "Olimpia".

- Activ Prahova Ploiesti – National Ramnicu Valcea, astazi, ora 16:00 Petre Apostol Echipa de handbal a Consiliului Judetean Prahova, Activ Prahova Ploiesti, revine in Sala „Olimpia”, in aceasta seara, avand programat, de la ora 16:00, meciul cu National Ramnicu Valcea, contand pentru etapa a treia din…

- Activ Prahova Ploiești – ACS Szekelyudvarhelyi Noi, astazi, ora 17:00 Petre Apostol In aceasta seara, in Sala „Olimpia”, noua echipa de handbal prahoveana, Activ Prahova Ploiești, va debuta in meciurile oficiale, urmand sa porneasca la drum in Divizia A, Seria C, primind vizita formației din Odorheiu…

- Doua reprezentante prahovene, la start: Activ Prahova Ploiesti – la feminin, CSM Ploiesti – la masculin Petre Apostol Noul sezon al Diviziei A la handbal, esalonul secund valoric, va incepe in data de 7 septembrie la feminin si o saptamana mai tarziu la masculin. La fel ca si in sezonul anterior, judetul…