DENUNŢ ULUITOR - Culisele corupţiei din Serviciul de Urbanism al Primărie Unul dintre cei care au dat cu subsemnatul la DIICOT in dosarele ce graviteaza in jurul primarului Iasului este si un fost angajat al Primariei Iasi. Acesta a povestit in detaliu atmosfera tensionata din institutie in ceea ce priveste urbanismul. Denuntul a fost facut vara trecuta. In declaratia data, denuntatorul spune ca i s-a sugerat ca isi va pierde locul de munca daca nu isi pune semnatura pe o autorizatie care nu avea actele in regula. Si asta nu e tot. In acelasi timp, denuntul tradeaza o metoda de lucru la compartimentul de urbanism: controlul unui sef din Primarie asupra unui anumit dosar… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Chescu, omul de afaceri supranumit si "Jupanul Tatarasiului", pare sa fi dus de nas un oras intreg, in complicitate cu edilii, timp de mai multi ani. In ultima perioada, numele omului de afaceri cu multiple afaceri in Tatarasi a fost asociat cu cel al unor apropiati ai primarului Mihai Chirica…

- Judecatorii de drepturi si libertati hotarasc, astazi, daca masura controlului judiciar, instituita pentru primarul Iasului, Mihai Chirica ramane, sau nu, in vigoare. Acesta este cercetat pentru fals intelectual in forma continuata si instigare la uzurparea functiei. Dosarul a fost demarat de procurorii…

- Control judiciar pentru 60 de zile pe Mihai Chirica, primarul Iașului, intr-un dosar de corupție ce privește o afacere imobiliara, potrivit unui comunicat de presa. In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 106/VIII/3 din 26 ianuarie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul…

- Primarului Iașiului, Mihai Chirica, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru fals intelectual in forma continuata și instigare la uzurparea funcției, a anunțat vineri DNA. In același dosar este urmarit penal și fostul viceprimar Gabriel Harabagiu. Conform procurorilor Mihai Chirica…

- Dupa ce a interzis de-a lungul timpului mai multor jurnalisti sa intre in sediul Primariei, Mihai Chirica se va confrunta cu aceeasi problema. El nu va mai avea acces in sediul institutiei, spune prefectul judetului, dupa ce DNA l-a plasat sub control judiciar pentru fapte de coruptie. „Am avut o discutie…

- Mihai Chirica a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile și a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost facut vineri, 4 februarie de procurorii DNA. Primarul Iașiului este acuzat de fas intelectual in foma continuata. Mihai Chirica, primarul Iașiului, a intrat in vizorul DNA…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 106/VIII/3 din 26 ianuarie 2022 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 04 februarie…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru fals intelectual in forma continuata si instigare la uzurparea functiei. Alaturi de el este anchetat si fostul viceprimar Gabriel Harabagiu. Vezi mai jos precizarile DNA. "In cauza mediatizata prin…