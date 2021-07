Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele studiului francez publicat luni arata ca administrarea vaccinului anti-COVID-19 Pfizer nu este asociata cu un risc crescut de apariție a unor probleme cardiovasculare grave, precum infarctul, accidentul vascular cerebral sau embolia pulmonara la pacienții cu varste de peste 75 de ani, noteaza…

- O parte din sumele necesare tratarii romanilor in spitalele private va fi decontata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Aceștia vor putea cere mai multe oferte inainte sa se hotarasca la care unitate medical va merge și va primi o estimare a costurilor, valabila cinci zile. Decontarea se va…

- Vineri, 25 iunie 2021, judecatorii Andreea Ianca si Virgil Marius Ungureanu au formulat declaratii de abtinere, privind solutionarea dosarului.Dragos Poteleanu, fostul director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate CJAS Constanta, contesta decizia prin care a fost condamnat definitiv la…

- Mai mulți medici din Iași au primit amenzi uriașe dupa ce au fost prinși ca faceau raportari fictive. Aceștia foloseau datele de pe cardurile de sanatate ale persoanelor decedate pentru a putea deconta diverse sume, pe care ulterior și le insușeau. Unul dintre medici este acuzat ca fura date de identitate,…

- Un șofer roman de TIR a fost condamnat la șase luni de inchisoare și la plata unei amenzi de 235.000 de euro, dupa ce a fost prins transportand țigari și tutun de contrabanda, potrivit stiridiaspora.ro. `Mai mulți straini m-au abordat intr-o parcare din Belgia și mi-au cerut sa adaug cațiva…

- Povestea unui infractor ghinionist din Alba, condamnat in Franta. A fost arestat cu trei saptamani inainte de prescriptia pedepsei Un barbat de 57 de ani, din municipiul Blaj, a fost arestat in Romania si trimis sub paza in Franta, unde va urma sa execute o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni…

- Un diplomat iranian, Assadollah Assadi, condamnat in februarie, in Belgia, la 20 de ani de inchisoare, cu privire la planuirea unui atentat in Franta, in 2018, vizand opozanti ai regimului de la Teheran, si-a retras miercuri apelul, iar condamnarea devine astfel definitiva, a anuntat parchetul federal…

- Opt medici in cinci sectii si doua compartimente si o singura linie de garda in tot spitalul, este realitatea Spitalului Orasenesc din Turceni. Chiar si in aceste conditii Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Gorj a decontat unitatii s...