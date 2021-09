Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Claudiu Bumba a marcat golul prin care Kisvarda FC a invins-o in deplasare pe vicecampioana Puskas Akademica FC cu scorul de 1-0, duminica, in etapa a sasea a campionatului de fotbal al Ungariei, potrivit Agerpres. Claudiu Bumba a marcat in min. 42 al doilea sau gol in acest…

- Atacantul roman Valentin Mihaila a marcat golul victoriei echipei Parma, 1-0 cu Benevento, duminica seara, pe teren propriu, in etapa a doua a ligii secunde italiene de fotbal - Serie B. Mihaila, revenit dupa o absenta de mai multe luni din cauza unei accidentari, a fost introdus pe gazon in min.…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat pentru Parma, care a terminat la egalitate cu Frosinone, 2-2, vineri seara, in deplasare, in prima etapa a ligii secunde de fotbal din Italia, Serie B. Gazdele au marcat primele, prin Alessio Zerbin (31), dar Parma a egalat prin Gennaro Tutino (41).…

- Jucatorul român Dennis Man a înscris un gol pentru echipa Parma în meciul cu Frosinone, scor 2-2, din prima etapa din Serie B.Man, care a evoluat pâna în minutul 86, a marcat în minutul 52.Pentru Parma a mai înscris Tutino, în minutul 41, în…

- Ajuns in ianuarie la Parma, de la FCSB, Dennis Man (22 de ani) ar fi putut pleca din Italia in aceasta vara, dupa ce echipa sa a retrogradat in Serie B. Giovanni Becali, cel care deține firma ce-l impresariaza pe Man, a dezvaluit ca Rennes a pus ochii pe internaționalul roman și a facut o oferta de…

- Portarul Gianluigi Buffon "va fi liderul unei echipe talentate", a declarat pentru Gazzetta dello Sport presedintele clubului Parma, Kyle Krause, care spera sa revina dupa un singur an in Serie A. Considerat unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, Buffon a revenit, la 43 de…

- Valentin Mihaila, atacantul in varsta de 21 de ani, retrogradat cu Parma in Serie B, ar fi pe lista Atalantei, care cauta inlocuitor pentru slovenul Josip Ilicic, 33 de ani Parma a retrogradat, vrea sa-i pastreze și in Serie B pe Dennis Man și Valentin Mihaila, dar e posibil ca ei sa ramana in elita…

- Echipa italiana de fotbal Parma, la care evolueaza romanii Valentin Mihaila si Dennis Man, a anuntat miercuri achizitionarea mijlocasului spaniol Adrian Bernabe, format la academiile cluburilor Espanyol si FC Barcelona, care s-a aflat din 2018 sub contract cu Manchester City, informeaza EFE. Bernabe,…