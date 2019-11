Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, nu crede ca mai multe persoane publice au fost interceptate ilgal pe vremea guvernarii democraților, deoarece „nimeni nu a venit cu dovezi”.

- Aflat la cea de a 29 a editie, evenimentul din acest an consta, ca de fiecare data, in 2 sectiuni, una de discurs pregatit si una de discurs spontan, si se adreseaza elevilor din clasele VII - XII . La concurs s-au inscris peste 1300 de elevi din majoritatea judetelor moldave.

- Presedintele Partidului Democrat, Pavel Filip, sustine ca formatiunea nu planifica sa faca coalitii in actualul Parlament. Liderul PDM spune ca partidul este preocupat acum de reformele interne si atat timp cat actualul Guvern va livra rezultate, democratii il vor sustine. Declaratia a fost facuta la…

- Președintele PDM, Pavel Filip, a avut, astazi, o intrevedere cu șeful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch.Discuțiile s-au axat pe marginea ultimelor evenimente politice din țara noastra.

- Liderul Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip iși felicita membrii de partid, la scurt timp de la incheierea turului II de scrutin. Democratul afirma ca in aceste alegeri, partidul din care face parte a reușit sa acumuleze cel mai mare numar de primari in localitațile din țara.

- Presedintele PDM Pavel Filip spune ca reforma procuraturii s-a facut in mare graba, fara avizul Comisiei de la Veneția, fara o opinie a Uniunii Europene si pe ascuns. Democratii isi rezerva dreptul de a o ataca la Curtea Constitutionala.

- Membrii Partidului Democrat din Moldova sunt supusi presiunilor din partea coalitiei de guvernare, in ajunul alegerilor locale din 20 octombrie. Declaratia a fost facuta de presedintele PDM, Pavel Filip, in cadrul emisiunii "In centrul atentiei" de la Publika TV.

- Site-ului Parlamentului a devenit disponibil si in limba rusa. Intr-un comunicat de presa al institutiei se mentioneaza ca astfel va fi asigurat accesul la informatii pentru minoritatile nationale si vor fi eliminate inegalitatile in raport cu anumite grupuri de cetateni din Moldova. Proiectul se inscrie…