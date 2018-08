Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si patru de elevi au participat la tabara educationala „Natura, izvorul vietii” organizata, pentru a treia oara, in perioada 30 iulie–1 august, la Bicfalau. La tabara desfasurata in organizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara — Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in judetul…

- Cateva zeci de elevi de gimnaziu, de diferite etnii, participa incepand de astazi, timp de o saptamana, la Tabara minoritaților etnice din Romania, organizata in localitatea covasneana Bicfalau, de catre Asociația multiculturala „Alteris”. Tabara a fost inițiata in urma cu 11 ani, de catre prof. dr.…

- Parte esentiala a folclorului romanesc, doina a fost inclusa in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanitatii (UNESCO) la 2 octombrie 2009, potrivit www.cnr-unesco.ro. In perioada 28 septembrie-2 octombrie 2009, s-a desfasurat la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, cea de a…

- „Am reusit sa includem in acesta studiul referitor la patrimoniul cultural din satul Bicfalau”- primar Raduly Istvan Dupa aproape sapte ani de zile de la demararea procedurilor, in sedinta de consiliu local a comunei Ozun, ce a avut loc luni, 18 iunie a.c., a fost aprobat Planul Urbanistic General al…

- Guvernul Romaniei a stopat procedura de includere a Roșiei Montane in patrimoniul UNESCO. Decizia ar fi fost luata din cauza procesului dintre statul roman și una dintre companiile care se ocupa cu exploatarea aurului a carei activitate este in prezent blocata.

- Peste 4.000 de persoane au semnat o petitie prin care cer Comitetului UNESCO sa pastreze dosarul Rosia Montana pe agenda reuniunii in ciuda deciziei Guvernului Dancila de a opri procedura de includere a localitatii in patrimoniul mondial.

- Guvernul a oprit procedura de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO pe motiv ca Romania este in proces de arbitraj cu compania privata care a initiat proiectul minier din Apuseni.

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…