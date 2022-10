Stiri pe aceeasi tema

- Se aproba extinderea activitatii la Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a navigatiei navelor in porturi si pe cai navigabile interioare si efectuarea serviciului de siguranta pilotajul navelor maritime si fluviomaritime…

- Rata inflației a explodat din nou. Potrivit datelor INS aceasta a ajuns la 15,3%. Intr-un singur an, legumele s-au scumpit cu peste 27 de procente, iar uleiul și cartofii conduc clasamentul creșterii prețurilor. In topul scumpirilor se afla insa energia și gazele, cu peste 70%. In timp ce la noi s-au…

- Specialistul din cadrul Institutului National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii INCDDD Tulcea, Silviu Covaliov, propune infiintarea unor indicatoare pentru a semnala soferilor prezenta unor specii protejate de reptile, asa incat acestea sa nu mai fie victime ale unor accidente atunci cand traverseaza…

- Un incident produs in apele Dunarii, in zona Giurgiu-Ruse, risca sa starneasca un adevarat scandal intre Romania și Bulgaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- O noua arie de protectie a fost stabilita in scopul de a conserva habitatul speciilor de pesti catalogate drept in pericol critic de disparitie, in pericol de disparitie sau vulnerabile. Sectiunea Esetrite-Vetren a Dunarii este prima arie protejata din Bulgaria dedicata sturionilor, conform filialei…