O echipa multidisciplinara formata din experți din cadrul practicii de Consultanța Financiara a Deloitte Romania și din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal a oferit asistența companiei Chimcomplex in obținerea finanțarii de 90 de milioane de euro pentru refinanțarea creditelor existente și pentru investiții. Producatorul de produse chimice a imprumutat 26,7 milioane de euro […] Articolul Deloitte Romania și Reff & Asociații au asistat Chimcomplex in obținerea unei finanțari de 90 mil. euro apare prima data in Curierul National .