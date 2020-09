Stiri pe aceeasi tema

- Emoțiile sunt de neoprit vineri, intr-o noua ediție X Factordin cel de-al noualea sezon. Intr-un moment de slabiciune, Delia, dar și ceilalțicolegi ai sai de la pupitrul juraților, nu iși pot stapani lacrimile. Un grup de baieți va ridica, vineri seara, nivelul emoțiilorla un nivel greu de infranat…

- Emoțiile sunt de neoprit vineri, de la 20.30, la Antena 1, intr-o noua ediție X Factor din cel de-al noualea sezon, cand Delia, dar și ceilalți colegi ai sai de la pupitrul juraților, nu iși pot stapani lacrimile.

- Pe scena au aparut domnii Marcel Vela, Bogdan Despescu și Raed Arafat: "Dupa cum bine știți, situația in acest moment in țara este grava. De azi reintroducem masura statului acasa... la altcineva. Am luat la cunoștința faptul ca oamenii s-au plictisit sa stea la casele lor. E mai lejer din toate…

- La 20 de ani distanța de la prima colaborare, Delia și Loredana se regasesc la pupitrul de jurat X Factor, in cel de-al noualea sezon, care va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1.

- Caștigator in 2013, sub mentoratul Deliei, Florin Ristei a revenit in competiția X Factor in sezonul noua, dar de aceasta data ca jurat. Ristei s-a adaptat imediat atat cu noul scaun de la pupitru, cat și in echipa, așa ca nu a trecut mult pana ce a primit și „botezul” X Factor. „In doua seri, cand…

- Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Ristei sunt cei patru membri ai juriului in cel de-al noualea sezon X Factor, care va avea premiera vineri, 7 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1. Florin Ristei devine astfel primul caștigator al unui talent show din lume care are ocazia sa devina parte…

- Cheloo, jurat al emisiunii iUmor, incaseaza o suma frumoasa de la Antena 1. Conform bilanțului anual depus la Ministerul Finanțelor, firma sa a incasat 200.000 de euro, o mare parte din bani provenind din salariul primit de la Antena 1. Astfel, Cheloo are un venit lunar de cel puțin 16.600 de euro.…

- Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Ristei sunt ceipatru membri ai juriului in cel de-al noualea sezon X Factor, care va aveapremiera in aceasta toamna, la Antena 1. Sezonul cu numarul noua aduce nu doar multe reguli noi, pecare concurenții sunt pe cale sa le descopere, ci și doi jurați noi alaturi…