Stiri pe aceeasi tema

- Compania Delgaz Grid și Universitatea Tehnica de Construcții București (UTCB) au testat cu succes noul tip de centrale termice in condensare, cu amestecuri de 30% și 35% hidrogen cu gaze naturale.

- Romania a depasit cifra de 3 miliarde de metri cubi – cantitate de gaze naturale in depozite, cu aproape 5% mai mult decat tinta de inmagazinare a gazele necesare pentru sezonul rece. Anuntul a fost facut de Virgil Popescu, presedintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor,…

- Compania Delgaz Grid anunța ca incepe zilele acestea testele la clienții casnici din localitatea Gornești, județul Mureș, pentru a verifica funcționarea instalațiilor interioare și a aparatelor de utilizare existente, cu amestec de gaze naturale 80% și hidrogen 20%. Potrivit unui comunicat, compania…

- In premiera in Romania, Compania Delgaz Grid incepe testele la clienții casnici, pentru a verifica funcționarea instalațiilor interioare și a aparatelor de utilizare existente cu amestec de gaze naturale și hidrogen. Prima localitate selectata este in județul Sibiu, iar din toamna, testele se vor extinde…